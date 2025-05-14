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НСЗУ: лікарні пояснюють низькі витрати на ліки тим, що пацієнти нібито самостійно хочуть їх купувати

Деякі заклади ввели в електронну систему охорони здоров’я більше пацієнтів, ніж пролікували насправді.

НСЗУ: лікарні пояснюють низькі витрати на ліки тим, що пацієнти нібито самостійно хочуть їх купувати
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

Деякі лікарні пояснюють низькі витрати на ліки тим, що «пацієнти самостійно хочуть купувати медикаменти».

Про це повідомила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак у коментарі LB.ua.

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«Одна з лікарень сказала, що в них є каса, куди пацієнти вносять гроші і самі себе забезпечують, тому їм не потрібно, щоб за держкошт закуповували ліки», — розповіла Гусак.

Деякі медзаклади також заявили, що мобільні та стаціонарні паліативні підрозділи «не потребують витрат на ліки». Інші зізналися, що ввели в електронну систему охорони здоров’я більше пацієнтів, ніж пролікували насправді, тому планують «підкоригувати дані».

Крім того, заклади пояснювали низькі витрати на ліки тим, що нібито отримували гуманітарну допомогу, але не змогли це підтвердити документально.

Голова НСЗУ навела приклади трьох лікарень — Звенигородської багатопрофільної, Городищенського медоб’єднання та Товстенської селищної — які минулого року витратили близько 5 млн грн за програмою медгарантій на капітальні видатки, але мали мінімальні витрати на ліки: «Вони не забезпечують пацієнта, але за кошти закуповують обладнання і роблять ремонти. Спочатку мали забезпечити ліки».

Вона також додала, що деякі заклади, які не подали відповідь НСЗУ, мають на рахунках залишки, які дорівнюють 2–5 місячному фонду оплати праці: «Тобто кошти є, а забезпечення ліками — ні».

  • Як відомо, НСЗУ зупинила виплати 36 лікарням, які обґрунтовано не пояснили службі ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами за Програмою медичних гарантій. Мова йшла про ліки, які є в стандартах лікування.
  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua «Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт».
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