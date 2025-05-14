НСЗУ пояснила, що буде з лікарнями, в яких запідозрили критичний брак ліків для пацієнтів

Національна служба здоров’я України перевірятиме лікарні, де запідозрили критичну нестачу безоплатних ліків для пацієнтів.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак у коментарі LB.ua.

«Процес ще весь попереду. Далі йдемо у фактичний позаплановий моніторинг по окремих закладах, будемо перевіряти складські, бухгалтерські документи, історії хвороб щодо списання ліків», - розповіла Гусак.

Також НСЗУ веде переговори з громадськими організаціями щодо анкетування пацієнтів цих закладів.

«Щоб підтвердити або спростувати факт наявності або відсутності там ліків», – пояснила очільниця служби.