НСЗУ пояснила, що буде з лікарнями, в яких запідозрили критичний брак ліків для пацієнтів

Національна служба здоров’я України перевірятиме лікарні, де запідозрили критичну нестачу безоплатних ліків для пацієнтів.
Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак у коментарі LB.ua.
«Процес ще весь попереду. Далі йдемо у фактичний позаплановий моніторинг по окремих закладах, будемо перевіряти складські, бухгалтерські документи, історії хвороб щодо списання ліків», - розповіла Гусак.
Також НСЗУ веде переговори з громадськими організаціями щодо анкетування пацієнтів цих закладів.
«Щоб підтвердити або спростувати факт наявності або відсутності там ліків», – пояснила очільниця служби.
- Подробиці про скандал із виплатами для медзакладів читайте в матеріалі LB.ua «Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт».