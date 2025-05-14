НСЗУ про зупинку оплат 36 лікарням: майже на кожен медзаклад надійшли скарги від пацієнтів

Національна служба здоров’я України прокоментувала зупинку оплати 36 лікарням.

Як зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак, ці лікарні обґрунтовано не пояснили службі «ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами за Програмою медичних гарантій».

Мова йшла про ліки, які є в стандартах лікування.

НСЗУ вимагала у 206 медзакладів пояснення та документи щодо виявлених обставин. 36 закладів пояснень не надали взагалі, тож їм і зупинили виплати.

Гусак повідомила, що у 2024 році на майже кожен медзаклад із 36 надійшли до НСЗУ скарги від пацієнтів. Наприклад, на маленьку Фастівську багатопрофільну лікарню прийшло три скарги, і вона має “надзвичайно низький рівень витрат на ліки з коштів програми медичних гарантій”, додала Гусак.