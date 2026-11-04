Удар по Трампу

Зрештою, вони так і проголосували, висловивши розчарування політикою нинішнього президента, через яку пересічні американці зіткнулися з економічними проблемами.

Оглядачі вже назвали розгромну поразку республіканців на цих виборах серйозним ударом по Дональду Трампу, який закликав американців голосувати так, ніби в бюлетені стоїть його ім'я.

Опозиції вдалося відібрати в однопартійців президента Дональда Трампа сенаторські крісла навіть у кількох штатах, які традиційно вважалися "рубіново-червоними" – тобто максимально лояльними до партії президента Трампа. Зокрема, у Північній Кароліні, Огайо, Південній Кароліні, Техасі, Айові і Канзасі.

Медіа нагадують, що з часів Другої світової війни у США лише тричі контроль над усім Конгресом переходив від однієї партії до іншої під час одних проміжних виборів – у 1946, 1994 та 2006 роках.

За оприлюдненими на вечір середи даними, демократи отримали 54 місця в Сенаті (для більшості вистачило б 51) та 228 у Палаті представників. Республіканці — 44 в Сенаті і 139 у Палаті представників.

На виборах до Конгресу у США Демократична партія не лише здобула більшість , але й зробила це з більш ніж переконливим результатом.

Фото: EPA/UPG Виборці голосують на дільниці у Детройті, штат Мічиган, США, 3 листопада 2026 року.

Третього листопада, в основний день проміжних виборів до Конгресу, американці визначали, чи збереже Республіканська партія контроль над законодавчим органом країни.

Голосували навіть у космосі: на Міжнародній космічній станції організували електронне голосування для американських астронавтів.

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До виборів адміністрація президента Дональда Трампа намагалася розширити вплив на виборчий процес, однак частину її ініціатив заблокували суди. Зокрема, напередодні Верховний суд США відхилив вимогу зобов'язати Каліфорнію відкласти тисячі бюлетенів у межах перевірок щодо можливого голосування негромадян. Раніше суд також відхилив спробу Трампа обмежити голосування поштою.

Результати голосування за 35 сенаторів та 435 конгресменів у Палаті представників почали надходити одразу після закриття виборчих дільниць на східному узбережжі США – о 2-й годині ночі за київським часом.

Першим оголосив переможців на проміжних виборах острів Гуам, який є найбільш віддаленою від Америки залежною територією США у Тихому океані.

Губернатором став республіканець Вісенте Ада. Натомість представницею Гуам у Конгресі без права голосу стане Алісія Анна Гаррідо Лімтіако з Демократичної партії.

Дональд Трамп побачив у цьому факті хороший знак для його політичної сили.

Проте знак виявився хибним: подальші цифри засвідчили, що виборці надали перевагу демократам навіть у кількох штатах, які традиційно вважалися "рубіново-червоними", тобто республіканськими.

Фото: ABC News Джеймс Таларіко

У Техасі демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пекстона – це перша за майже 40 років перемога представника Демократичної партії в сенатських перегонах у цьому штаті.

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Перемога Таларіко стала одним із найбільших сюрпризів цьогорічних виборів.

У Канзасі зазнав поразки сенатор-республіканець Роджер Маршалл, підтримати якого Трамп приїжджав особисто. Його крісло виборов для демократів Адам Гамільтон. У цьому штаті демократи перемогли в боротьбі за крісло в Сенаті вперше за 94 роки!

У 5 окрузі Індіани переміг демократ Джей Ді Форд – після трьох поспіль термінів конгресменки українського походження Вікторії Спартц, відомої своїм небажанням підтримувати Україну.

Водночас уродженець України, представник Демократичної партії Євген Віндман переобрався до Палати представників Конгресу США від штату Вірджинія.

Сам Дональд Трамп, вочевидь, не одразу усвідомив, що сталося: у своїй першій заяві за підсумками виборів він у власній соцмережі Truth Social написав, що, якби його ім’я було в бюлетені, республіканці б "здобули переконливу перемогу". Також він виклав світлину червоної бейсболки з написом "ВЕТО", натякаючи на свою обіцянку блокувати усі законодавчі ініціативи демократів.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

До слова, впродовж всієї передвиборчої кампанії Трамп наголошував на тому, що електорат республіканців має голосувати так, наче підтримує особисто його. Хоча чимало політтехнологів вважали цю стратегію невдалою, адже зазвичай партія влади намагається перед проміжними виборами дистанціюватися від президента, якого американці звинувачують в економічних проблемах та невиконанні обіцянок.

Трамп також продовжував переконувати у тому, що має високі рейтинги, хоча рівень довіри до нього впав до рекордно низького показника за обидва його президентські терміни.

Утім, згодом у інтерв’ю The New York Times і Fox News Трамп заявив, що визнає результати виборів, хоча й "трохи здивований" ними. Він також зауважив, що партія чинного президента зазвичай демонструє слабші результати на проміжних виборах.

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Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп перед передвиборчою поїздкою у Флориду, Вашингтон, 30 жовтня 2026 року

СЕНСАЦІЙНІ ТА НАЙДОРОЖЧІ

Загалом проміжні вибори до Конгресу США у 2026 році стали найдорожчими в історії: загальні витрати на передвиборчу кампанію демократів і республіканців сягнули рекордних 12 млрд доларів.

Найбільшим приватним спонсором республіканців став Ілон Маск, який витратив на їхню підтримку близько 500 млн доларів, переважно у Техасі. Найбільшим донором демократів був колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який виділив 60 млн доларів.

Понад 11 млрд доларів спрямували на політичну рекламу.

ХТО ВИНЕН?

Частина представників Республіканської партії вже звинуватила у поразці на проміжних виборах, за результатами яких демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу, президента США Дональда Трампа.

Однопартійці, зокрема, пригадали Трампу «зосередженість на власному політичному спадку» та «недостатню увагу до проблем виборців».

"Це його провина. Ніхто інший тут не винен. Це повне, тотальне відкидання президента Трампа. Це катастрофа першої величини. Ніхто не очікував, що все складеться саме так", – заявив BBC провідний республіканський лобіст у Техасі Білл Міллер.

Водночас інша частина однопартійців Трампа не погоджується з тим, що відповідальність за поразку має нести лише президент, і вказує на нібито слабких кандидатів у ключових штатах, зокрема, Джорджії, Мічигані та Техасі.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп виступає під час мітингу на підтримку кандидата в Сенат від Республіканської партії в Техасі Кена Пакстона на підприємстві компанії Peterbilt Motors у Дентоні, штат Техас, 1 жовтня 2026 року.

Справедливості заради слід відзначити, що напередодні голосування Дональд Трамп провів десятки передвиборчих мітингів, а пов’язаний із ним суперкомітет MAGA витратив на підтримку республіканських кандидатів сотні мільйонів доларів.

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Стратег республіканців Грегг Пеппін зі свого боку вважає, що результати голосування засвідчили необхідність нового політичного курсу. "Я щиро сподіваюся, що ми перегорнули сторінку епохи Трампа і надалі матимемо нових політичних гравців, нові питання та нові пріоритети", – сказав він.

НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як реагувати на підсумки американських виборів Україні?

Перемога демократів на проміжних виборах у США змінить розстановку сил у Конгресі, однак не означає автоматичного збільшення військової допомоги Україні, зазначив в інтерв'ю ТСН.ua перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

Києву доведеться продовжувати співпрацю з обома американськими партіями та активніше працювати безпосередньо в Штатах.

Колишній міністр зовнішніх справ України Володимир Огризко в інтерв’ю LB.ua теж підкреслив, що Україні «треба починати серйозну роботу з тим новим складом Конгресу і сенаторами, яких обрали. Залежно від ситуації вони можуть і змінювати свою позицію».