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Уродженець України Євген Віндман переобрався до Палати представників США

Для нього це буде вже другий термін у Конгресі. 

Уродженець України Євген Віндман переобрався до Палати представників США
Конгресмен Євген Віндман
Фото: Суспільне Новини/Тетяна Козирєва

Уродженець України, представник Демократичної партії Євген Віндман переобрався до Палати представників Конгресу США від штату Вірджинія.

Про це повідомляє NBC News.

За результатами підрахунку 97% голосів у 7-му окрузі штату Вірджинія Віндман здобуває 59,7% (191 361 голос). Його найближчий конкурент від Республіканської партії Даг Оллівант отримав 37,8% (121 015 голосів). 

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Для Віндмана це буде вже другий термін у Конгресі США. Вперше він переміг на виборах у Палату представників Конгресу США від штату Вірджинія у 2024 році. 

Як повідомлялося, за попередніми результатами виборів до Конгресу у Сполучених Штатах більшість у Сенаті переходить від Республіканської партії до Демократичної.

Що відомо про Євгена Відмана

Євген Віндман народився у Києві. Він - підполковник армії США у відставці, юрист. 

З 2018 року Віндман обіймав посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США, проте Дональд Трамп звільнив у 2020 році.

Брат-близнюк Відмана Олександр був одним з ключових свідків у справі про імпічмент Трампа. Він заявив, що президент Трамп висунув неправомірні вимоги президенту України Володимиру Зеленському.

Також він повідомив, що тезу про нібито українське втручання в вибори президента США 2016 року просував президент Росії Владімір Путін.

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