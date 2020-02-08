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Трамп уволил советника по нацбезопасности, который дал показания по делу об импичменте

"Подполковника Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду".

Трамп уволил советника по нацбезопасности, который дал показания по делу об импичменте
Фото: EPA/UPG

Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, 7 февраля был выведен с территории Белого дома.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В умах американцев не возникает вопроса, почему этот человек уволен (...) Подполковника Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду", - заявил его адвокат Дэвид Прессман.

Служба Виндмана в Совете национальной безопасности США должна была закончиться в июле.

Ранее Дженнифер Уильямс, советник по национальной безопасности в аппарате вице-президента США Майка Пенса, которая также дала показания на слушаниях по импичменту, была направлена в распоряжение Центрального командования США.

Виндман, который являлся ведущим специалистом по Украине, дал показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Чиновник в ходе выступления также сказал, что тезис об украинском вмешательстве в выборы президента США 2016 года продвигал президент России Владимир Путин.

5 февраля Сенат США оправдал Трампа в деле об импичменте.

Напомним, что Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец.

Виндман был первым свидетелем Конгресса, который слышал ставший скандальным телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Содержание переговоров настолько возмутило офицера, что он дважды обратился с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Джону Эйзенбергу. После этого, нарушив запрет, введенный Белым домом для действующих сотрудников адмистрации, Виндман согласился выступить на закрытом заседании трех комитетов конгресса в рамках слушаний об имичменте президента США.

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