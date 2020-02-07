​Макрон призвал европейцев "не быть зрителями" в новой гонке вооружений

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы настаивать на международной программе контроля над вооружениями.

Об этом он заявил, выступая с речью о новой французской ядерной доктрине в Военной академии, передает Deutsche Welle.

Макрон подчеркнул, что европейские страны "не могут оставаться зрителями" в возможной гонке ядерных вооружений, поэтому он инициирует "стратегический диалог" по проблеме ядерного устрашения. Кроме того, Макрон намерен предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы. Вместе с тем Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал.

По его мнению, европейские страны также должны участвовать в подписании любого соглашения, направленного на ограничение разработки нового оружия средней дальности.

Макрон подчеркнул, что безопасность европейцев в долгосрочной перспективе зависит от прочного альянса с Соединенными Штатами Америки, которые являются их ключевым партнером в НАТО. "Но наша безопасность также неизбежно зависит от большей способности к автономным действиям европейцев", - добавил он.

"Франция уже сократила число своих ядерных боеголовок, их число в настоящее время составляет менее 300 единиц, что дает Парижу право требовать от других ядерных держав конкретных шагов к глобальному разоружению", - уверен Макрон. Эти шаги, по его словам, должны быть "постепенными, заслуживающими доверия и проверяемыми".

Как отмечает агентство AFP, с речью о ядерной доктрине своей страны один раз за пятилетний срок на посту выступает каждый французский президент. На мероприятии в Париже присутствовали, в частности, будущие офицеры французских вооруженных сил и представители различных стран. По числу ядерных боеголовок Франция занимает третье место в мире после России и США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трам заявил, что Россия хочет заключить договор о контроле на вооружением и ядерным оружием.