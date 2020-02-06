Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Экс-регионала Табачника заметили в Крыму
Экс-регионала Табачника заметили в Крыму
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
ГлавнаяМир

Университет в Нидерландах после кибератаки выплатил хакерам 30 биткоинов выкупа

Предположение о российском следе не нашло подтверждений.

Университет в Нидерландах после кибератаки выплатил хакерам 30 биткоинов выкупа
Маастрихтский университет
Фото: edworld.ru

Маастрихтский университет, который в декабре 2019 года стал жертвой кибератаки, заплатил хакерам выкуп в 197 тысяч евро.

Об этом сообщил представитель Маастрихтского университета Фонс Эльберсен, передает Укринформ.

"Я могу подтвердить, что Маастрихтский университет заплатил выкуп в размере 30 биткоинов, то есть 197 тысяч евро", - сказал он.

Эльберсен также отметил, что после долгих дискуссий университет решил заплатить злоумышленникам ради студентов и преподавателей.

В ходе расследования стало известно, что хакеры в течение двух месяцев собирали данные и информацию университета, в частности, имена пользователей, пароли учетных записей. После исследования специалисты компании FOX-IT предоставили университету рекомендации относительно лучшей защиты.

Свой отчет и рекомендации специалисты компании FOX-IT предоставили университету 5 февраля 2020 года.

Отмечается, что жертвой кибератаки Маастрихтский университет стал 23 декабря 2019 года и уже на следующий день обратился к специалистам с FOX-IT.

Маастрихтский университет в свою очередь заявил, что в настоящее время работает над повышением цифровой безопасности.

Ранее нидерландский NOS сообщал, что не исключают, что за кибератакой могут стоять российские хакеры. На сегодняшний день Маастрихтский университет эту информацию не подтверждает.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также