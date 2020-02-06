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На закрытом лайнере Diamond Princess уже 20 заражённых коронавирусом

На борту Diamond Princess находится 25 украинцев.

На закрытом лайнере Diamond Princess уже 20 заражённых коронавирусом
Фото: ВВС

В Японии на закрытом на карантин круизном лайнере Diamond Princess подтвержилось уже 20 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сказано на сайте Министерства здравоохранения Японии.

Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностирования всех, кто находится на судне. На борту лайнера находятся 3.700 человек из 56 стран мира, из которых 2.700 – пассажиры, а остальные – члены экипажа.

Для лабораторных исследований отобрали образцы у 237 пассажиров и членов экипажа.

Напомним, что ранее на лайнере было подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вчера подтвердилась информация, что на борту Diamond Princess находится 25 украинцев.

Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавирус в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры-члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней.

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