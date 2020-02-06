Авария произошла недалеко от Милана.

Фото: twitter.com/emergenzavvf

В Италии утром 6 февраля сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa - перевернулся локомотив и еще два вагона. Авария произошла возле города Лоди, примерно в 50 километрах южнее Милана.

Как сообщает The Local, погибли два человека, в том числе машинист. Около 30 человек получили травмы.

На сайте железнодорожной компании Rete Ferroviaria Italiana говорится, что в результате происшествия было приостановлено движение на скоростной линии Милан - Болонья. Поезда следовали в объезд по обычной железной дороге.

Причины аварии устанавливаются.

Фото: twitter.com/emergenzavvf