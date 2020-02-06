Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
Речь Трампа – заявка на второй президентский
Речь Трампа – заявка на второй президентский
Президент Зеленский приедет в Раду
Президент Зеленский приедет в Раду
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
ГлавнаяМир

​В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, погибли два человека

Авария произошла недалеко от Милана.

Фото: twitter.com/emergenzavvf

В Италии утром 6 февраля сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa - перевернулся локомотив и еще два вагона. Авария произошла возле города Лоди, примерно в 50 километрах южнее Милана.

Как сообщает The Local, погибли два человека, в том числе машинист. Около 30 человек получили травмы.

На сайте железнодорожной компании Rete Ferroviaria Italiana говорится, что в результате происшествия было приостановлено движение на скоростной линии Милан - Болонья. Поезда следовали в объезд по обычной железной дороге.

Причины аварии устанавливаются.

Фото: twitter.com/emergenzavvf

Фото: twitter.com/emergenzavvf

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также