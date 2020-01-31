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В Италии объявят чрезвычайное положение из-за коронавируса, есть двое зараженных

Италия отменила все авиарейсы в Китай. 

В Италии объявят чрезвычайное положение из-за коронавируса, есть двое зараженных
Фото: ekovolga.com

Правительство Италии намерено объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за подтверждения двух первых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил ресурс Вreakingthenews

Заражение коронавирусом обнаружили у китайских туристов, которые прилетели в Рим.

Кроме того, Италия отменила все авиарейсы с китайскими городами, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Напомним, в Великобритании также зафиксировали два случая заражения коронавирусом.

Новый вирус также уже добрался доТаиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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