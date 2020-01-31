В Китае число жертв коронавируса превысило 200 человек

За минувшие сутки погибли более 40 человек.

Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 213 человек, только за последние сутки скончались более 40 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным китайских органов здравоохранения в стране насчитывалось 9 692 случая заражения вирусом.

Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань - эпицентр распространения болезни.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

Напомним, эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV началась в начале зимы в Китае. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек. В эпицентре эпидемии коронавируса отказ лечиться признали преступлением.