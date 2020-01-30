В эпицентре эпидемии коронавируса отказ лечиться признали преступлением

Зараженные лица, которые специально плюются в людей в общественных местах и отказываются от лечения - представляют угрозу общественной безопасности.

В Китае в провинции Хубэй, где наиболее распространен коронавирус, ввели уголовный срок для граждан, которые отказываются стать на карантин или лечиться. Соответствующее заявление опубликовал Департамента общественной безопасности Хубэя.

Отмечается, что лица, которые специально распространяют вирус, отказываются от лечения или карантина, а также нарушают порядок работы медучреждений – представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

"Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность", - сказано в сообщении департамента.

Власти Хубэя также запретили создание отдельных частных палат в больницах.

Напомним, что количество жертв от коронавируса возросло до 170, а число заболевших превысило 7000.

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где наблюдается вспышка коронавируса, находится 51 гражданин Украины, из них 49 - в Ухане. Актуальную информацию о количестве инфицированных, выздоровевших и погибших от коронавируса, а также очаги его распространения можно проверить самостоятельно по ссылке.