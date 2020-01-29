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Путин помиловал осужденную к 7,5 годам заключения гражданку Израиля Иссахар

Указ вступает в силу в день публикования. 

Путин помиловал осужденную к 7,5 годам заключения гражданку Израиля Иссахар
Фото: lechaim.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, которая в России приговорена к 7,5 годам заключения по делу о хранении и контрабанде наркотиков. Об этом говорится на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его публикования. 

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.

26-летнюю Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили около 10 граммов гашиша. В России ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года заключения.

Судьба Наамы Иссахар стала одним из самых важных вопросов в отношениях между Россией и Израилем. Путин неоднократно говорил об этом с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Адвокаты израильтянки говорили, что о ее помиловании просили также президент Израиля и мама осужденной.

Израильские журналисты предполагали, что Россия была готова обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, который был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Но в ноябре 2019 года Израиль передал Буркова американцам.

Позднее израильские журналисты сообщили, что вопросы, связанные с помилованием Иссахар, согласованы. Израиль согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме — единственного русский объекта, находящегося в черте иерусалимского Старого города и расположенного в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. 

Израильское министерство юстиции несколько лет рассматривало соответствующий запрос Москвы.

26 января Иссахар попросила президента Владимира Путина о помиловании.

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