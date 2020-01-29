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Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за коронавируса

Уилбур Росс на этой неделе должен был посетить КНР.

Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за коронавируса
Уилбур Росс
Фото: EPA/UPG

Министр торговли США Уилбур Росс отложил намеченную на эту неделю поездку в Китай из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление официального представителя министерства.

Отмечается, что Росс принял такое решение на фоне опасений американских чиновников, связанных с распространением коронавируса.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека скончались. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

В США создали специальный сервис для мониторинга распространения коронавируса.

Напомним, 13 декабря прошлого года  США и Китай достигли первой частичной договоренности в урегулировании торгового конфликта, длящегося уже полтора года - КНР согласилась закупать у США дополнительные объемы сельскохозяйственных продуктов, а США обещали снизить некоторые штрафные пошлины против Пекина.

15 декабря США отказались вводить новые пошлины для Китая. В ответ Китай отсрочил новые пошлины на американские товары.

После первого частичного успеха в урегулировании торгового спора США и Китай объявили о намерении как можно скорее начать вторую фазу переговоров.

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