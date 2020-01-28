В Гонконге разработали вакцину против "уханского" коронавируса

Для ее испытания потребуется длительное время.

Исследовательская группа ученых из Гонконга заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Коллектив под руководством микробиолога профессора Юэна Квок-Юнга создал вакцину против коронавируса на основе существующей вакцины против гриппа. Для этого они просто добавили к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом, как пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающего пневмонию.

По словам ученого, тестирование препарата на животных займет несколько месяцев. Еще около года уйдет на клинические испытания с участием людей, и только после этого вакцину можно будет применять повсеместно.

Ранее о разработке вакцин сообщали также материковый Китай и США .

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 4,5 тысячи человек. Жертвами вируса стали свыше 100 человек.

Китайские власти назвали благоприятным прогноз для большинства пациентов с коронавирусом. Легче всего заболевание переносят молодые люди и дети.