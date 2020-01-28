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На севере Болгарии украинское судно село на мель и заблокировало движение по Дунаю

Капитан будет оштрафован за несоблюдение ограничения по глубине.

На севере Болгарии украинское судно село на мель и заблокировало движение по Дунаю
Архивное фото

На севере Болгарии украинское судно село на мель и заблокировало движение по реке Дунай.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Морского агентства Болгарии, из-за инцидента в районе города Белене застряли 15 других судов. Какие грузы они перевозили - не сообщается.

Власти страны сообщили, что капитан будет оштрафован за то, что он не соблюдал 22-дециметрового ограничения по глубине. Судно прошло с осадкой 23 дециметра.

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для экспорта зерна в восточноевропейские страны. Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай будет снова открыт для судоходства.

Напомним, в мае прошлого года рыбаки из Вилково перекрывали лодками украинскую часть Дуная, требуя разрешения на вылов рыбы.

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