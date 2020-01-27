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Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина

Соответствующие документы направлены в правоохранительные органы Болгарии.

Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина
Алексей Левин
Фото: стопкадр видео

Офис генпрокурора направил в Болгарию материалы для экстрадиции в Украину Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора агентству "Украинские новости". 

"Направили соответствующие документы в правоохранительные органы Болгарии", - сообщили в ведомстве. Реакции болгарской стороны пока нет.

Также должен быть решен вопрос экстрадиционного ареста Левина.

Напомним, 24 января Алексея Левина задержали в Болгарии. 21 января суд снова арестовал фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского. Он был задержан в Херсоне 20 января.

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