Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина

Офис генпрокурора направил в Болгарию материалы для экстрадиции в Украину Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора агентству "Украинские новости".

"Направили соответствующие документы в правоохранительные органы Болгарии", - сообщили в ведомстве. Реакции болгарской стороны пока нет.

Также должен быть решен вопрос экстрадиционного ареста Левина.

Напомним, 24 января Алексея Левина задержали в Болгарии. 21 января суд снова арестовал фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского. Он был задержан в Херсоне 20 января.