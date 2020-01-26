Мэр Черновцов получил 264 тыс. грн компенсации за незаконную отставку

Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в размере 264 839 грн. за девять месяцев отставки, которую суд признал незаконной. Об этом свидетельствует електронная декларация Каспрука, обнародованная на сайте НАПК, пишет "Молодой буковинец".

В декларации Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда и сообщил о полученной зарплате от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 грн.

"Получил компенсацию по решению суда за 9 месяцев вынужденного прогула. К сожалению, большая часть суммы была потрачена на судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда", - прокомментировал Каспрук.

Напомним, в июле 2018 года Черновицкий горсовет проголосовал за досрочную отставку мэра Алексея Каспрука. Через девять месяцев в апреле 2019 года Черновицкий окружной админсуд признал отставку Каспрука незаконной, после чего чиновник был восстановлен в должности.

Каспрук - уроженец Черновцов, здесь же учился. Был членом партии Арсения Яценюка "Фронт змин". В 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок.

Его отец Павел Каспрук возглавлял Черновицкий горсовет в 1985-1991 годах.