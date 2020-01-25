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Кабмин объявил повестку дня и состав делегации на заседание совета ассоциации "Украина - ЕС"

Правительство Гончарука впервые едет на переговоры в Брюссель.

Кабмин объявил повестку дня и состав делегации на заседание совета ассоциации "Украина - ЕС"
Фото: Liga.net

Кабинет министров объявил повестку дня и состав делегации на шестое заседание совета ассоциации "Украина - ЕС", которое состоится 28 января в Брюсселе.

Как отмечает пресс-служба Кабмина, это будет первое заседание после смены правительства в Украине и состава Еврокомиссии.

В Брюсселе будет обсуждаться прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной ЕС, состояние торговли, пути углубления сотрудничества в экономике, сфере юстиции, свободы и безопасности. Также будут подняты темы противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, положения дел в оккупированном Крыму.

Делегацию Украины возглавит премьер Алексей Гончарук, Евросоюза - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также в заседании примет участие еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи.

В украинскую делегацию войдут вице-премьер Дмитрий Кулеба, министры Вадим Пристайко, Владислав Криклий, Анна Новосад, Оксана Маркарова, торговый представитель Тарас Качка и несколько заместителей министров.

Программа визита главы правительства в Брюссель также предусматривает двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, вице-президентом Европейском комиссии Валдисом Домбровскисом, а также встречу с представителем бельгийского бизнеса.

Напомним, что заседания совета ассоциации "Украина - ЕС" проходят в Брюсселе каждый год, начиная с 2014 года. Пять предыдущих раз они проводились в декабре, последнее заседание состоялось 17 декабря 2018 года.

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