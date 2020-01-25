Кулеба: Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины

"В ЕС Венгрия поддерживает санкции против России и в принципе ничего не блокирует".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор определенный, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, среди стран Евросоюза есть скептики, которые поддерживают евроинтеграцию Украины, но пока не хотят видеть ее одним из членов.

"Но я не знаю ни одной страны ЕС, выступавшей бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства", - сказал Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе подтвердил, что видит будущее Украины в Европейском Союзе. При этом он подчеркнул, что желание Украины должно совпадать с желанием Европейского Союза и "некоторые страны тоже должны хотеть привлечь Украину в ЕС".