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Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос

Украинская делегация в Давосе составляла более 30 нардепов.

Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Алексей Гончаренко
Фото: Наша Рада

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Всемирный экономический форум в Давосе посещал за свой счет.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

"Я ездил в Давос за свой счет. Жил в часе езды от Давоса, потому что в самом Давосе стоимость проживания за ночь – от 2 тысяч евро. Такого себе позволить, конечно, не могу. Перелет делал с пересадками, чтобы сэкономить, и добирался в сам Давос уже поездом и автобусом", – написал Гончаренко.

Напомним, что украинская делегация в Давосе составляла более 30 нардепов.

Как писало РБК-Украина, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не направлял народных депутатов в Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума и их поездки не будут оплачиваться из госбюджета.

По информации журналистов, большинство депутатов могли приехать в Швейцарию при спонсорской поддержке фонда украинского олигарха Виктора Пинчука.

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