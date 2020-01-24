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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ посетит Украину из-за законопроекта о дезинформации

Арлем Дезир с 4 по 7 февраля посетит Украину.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ посетит Украину из-за законопроекта о дезинформации
Арлем Дезір
Фото: EPA/UPG

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир с 4 по 7 февраля посетит Украину из-за законопроекта о дезинформации. Об этом на фейсбуке сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на источники НСЖУ.

Томиленко отметил, что Дезир готов принять участие в обсуждении с властью законопроекта о борьбе с дезинформацией и обеспечить его юридический пересмотр, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и будет полностью соответствовать международным стандартам.

"Фактически, дипломат высокого уровня будет работать с руководством Министерства культуры Украины, чтобы оно не толкало Украину на путь нарушения обязательств в сфере свободы СМИ", - сообщил Томиленко.

По его словам, также предполагается встреча с руководством Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, которое является автором законопроекта о медиа.

Напомним, что представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен содержанием положений законопроекта о дезинформации и готов провести его юридическую экспертизу.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о медиа, подготовленный группой депутатов фракции "Слуга народа". Проект закона "О противодействии дезинформации" вводит административную и криминальную ответственность за распространение дезинформации.

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