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В ОБСЕ обеспокоены украинским законопроектом о дезинформации

Борьба с российской дезинформацией не должна проводится за счет вмешательства в работу СМИ.

В ОБСЕ обеспокоены украинским законопроектом о дезинформации
Арлем Дезір
Фото: EPA/UPG

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен содержанием положений законопроекта о дезинформации и готов провести его юридическую экспертизу.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране", - сказал Дезир.

Он также подчеркнул, что действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации.

"Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для опровержения ложной информации и развитие медийной грамотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и первостепенной важностью для обеспечения доступа к достоверной информации", - сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ отметил, что несколько ассоциаций СМИ и неправительственных организаций, занимающихся вопросами свободы СМИ, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли критике новый законопроект, главным образом потому, что он предусматривает чрезмерное вторжение государственного регулирования и контроля в сфере СМИ и вредно для саморегуляции СМИ.

Дезир заявил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями данного вопроса и провести юридическую экспертизу законопроекта на полное соответствие международным стандартам и чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о медиа, подготовленный группой депутатов фракции "Слуга народа". Проект закона "О противодействии дезинформации" вводить административную и криминальную ответственность за распространение дезинформации.

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Источник: "Українські новини"
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