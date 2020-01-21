Уволенного Трубой директора полтавского управления ГБР восстановили на должности

Временная и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова восстановила Владимира Тимошко на должности директора территориального управления ГБР в Полтаве.

Таким образом было исполнено решение суда, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Сегодня мы выполнили решение суда и восстановили справедливость, возобновив Владимира Тимошко на должности директора территориального управления, расположенного в Полтаве. Управление должно давать качественный результат – своевременное предотвращение, обнаружение и прекращение преступлений, а особенно их скорое раскрытие и объективное расследование", – заявила Венедиктова.

Напомним, в мае 2019 на тот момент директор ГБР Роман Труба уволил Владимира Тимошко, аргументируя это тем, что его "профессиональный уровень является недостаточным для организации деятельности подведомственного территориального управления, что стало причиной провальной ситуации в ряде важных направлений работы, в частности – организации работы с кадрами". Доказательства этому, однако, предоставлены не были.

Суд счел эти основания недостаточными для увольнения директора Территориального управления ГБР в Полтаве и отменил действие приказа об увольнении. В августе 2019 Харьковский окружной административный суд восстановил Тимошко на должности.