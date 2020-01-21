В Раде попросили КС рассматривать судебные реформы Зеленского и Порошенко вместе

Представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря подала ходатайство об объединении производств по судебной реформе Владимира Зеленского и судебной реформе Петра Порошенко в одно.

Об этом она заявила во время заседания КС, который продолжает рассматривать представление Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений закона Зеленского.

По ее словам, в настоящее время Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу отдельных судей Верховного Суда Украины, подлежащего ликвидации в рамках реформы судоустройства 2016 года.

Судьи Верховного Суда Украины подали жалобу в Конституционный Суд относительно закона №1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей". Ее рассмотрение уже происходит в закрытом заседании КС.

Совгиря считает, что это производство надо объединить с производством, открытым по жалобе Верховного Суда относительно закона №193-IX "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины о деятельности органов судебного самоуправления".

По словам председателя Верховного Суда Валентины Данишевской, эти производства не могут быть объединены, потому что находятся на разных стадиях рассмотрения, а также имеют разный предмет рассмотрения.

Судьи КС проголосовали за рассмотрение этого ходатайства в закрытой части.

Напомним, сегодня проходит второе заседание КС в рамках открытого рассмотрения жалобы Верховного Суда о внедрении судебной реформы Владимира Зеленского, которая в том числе предусматривает сокращение состава Верховного Суда с 200 до 100 человек.

Как известно, Верховный Суд был образован в рамках судебной реформы 2016 года. Судьи Верховного Суда Украины и высших спецсудов, которые не участвовали или не прошли конкурсный отбор, подлежали переводу в апелляционную инстанцию. Если они возражали против этого, то могут быть уволены.

Процедура ликвидации Верховного Суда Украины и высших спецсудов пока не завершена.