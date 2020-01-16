Прокуратура открыла два уголовных производства по заявлениям нардепов об угрозах

Им угрожали еще в ноябре, но процесс рассмотрения заявлений затянулся.

Киевская городская прокуратура 15 января зарегистрировала уголовные производства по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможной подготовки посягательства на их жизни в связи с государственной и общественной деятельностью.

Они подали заявления в Генпрокуратуру еще в ноябре 2019 года, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"После регистрации они попали на рассмотрение к уже бывшему замначальника департамента-начальнику управления надсмотра за соблюдением законов Национальной полицией Украины. Он отправил эти заявления к уже бывшему зампрокурора Киева. Но они не были рассмотрены надлежащим образом из-за того, что указанные лица в тот период увольнялись из органов прокуратуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-замначальника департамента-начальник управления надсмотра за соблюдением законов Национальной полицией не прошел аттестацию в Офис генпрокурора и уволен из органов прокуратуры в ноябре 2019. Бывший зампрокурора Киева уволен в декабре 2019 по собственному желанию.

Напомним, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца из фракции "Слуга народа" на заседании аграрного комитета парламента. Драка произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко. По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.