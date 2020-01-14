В Шевченковском суде 14 января продолжили слушать дело в отношении экс-сотрудников киевского "Беркута" по делу о разгоне Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

Обвиняемые - бывшие заместители командира киевского полка милиции специального назначения "Беркут" Олег Мариненко, Андрей Дядюк, Николай Тягнирядно, а также командиры рот Юрий Шевченко и Евгений Антонов.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места событий, в дело назначили новых прокуроров - Марину Карпенко и Владимира Гринькива. Они продолжили заявлять материалы по потерпевшим, которые необходимо было приобщить к делу. Речь шла о медицинских документах, свидетельствующих о получении травм и повреждений потерпевшими.

Сторона защиты заявила, что документы получены якобы незаконным способом. По словам адвоката Смехнова, также из документов неясно, где, когда и при каких обстоятельствах были нанесены повреждения, и потерпевшие якобы обращались с "бытовыми травмами".

По мнению прокуроров, все доказательства были собраны в рамках КПК и являются обоснованными.

"Сам вопрос о недопустимости каких-то доказательств голословный, мы только приобщаем документы, а не изучаем содержание доказательств", - заметила прокурор Марина Карпенко.

Судьи Карпенко и Гринькив выразили протест против ходатайства адвоката. Однако, судья Виталий Цыктич приобщил к делу и ходатайства, и материалы потерпевших, и сообщил, что выводы о них будет делать в совещательной комнате (в финале всего процесса, перед принятием решения, - авт.)

Адвокат потерпевших Марина Лиличенко прокомментировала заявления защиты о "бытовых травмах" потерпевших.

"В о время Майдана очень много людей обращались с якобы "бытовыми травмами", если это не огнестрельное ранение. Люди боялись, что если они признаются, их задержат или накажут, и такие случаи были", - пояснила Лиличенко.

Во время заседания успели приобщить материалы по 5 потерпевшим. В деле их более 150, за одно заседание успевают приобщить материалы по 5-7 потерпевшим.

Следующее заседание судья назначил на 10 марта и далее - по два заседания в месяц длительностью 1,5 часа.

Напомним, дело передали в суд в 2015 году. Его начинали слушать дважды - в 2016-м из-за самоотвода судьи, а в 2017-м - из-за объединения с делом Мариненко. До объединения дела в суде фактически дошли до рассмотрения его по существу, опросили потерпевших, а после объединения дело слушают "с нуля". Поскольку произошел отвод и дело начали слушать заново, потерпевших придется допрашивать заново, когда исследуют доказательства. Минимум двое потерпевших в этом деле уже умерли. Все обвиняемые находятся под личным обязательством.

О том, как затягивают этот процесс, читайте также в материале Надзвичайний процес або Що відбувається зі справами Майдану. Частина 1.