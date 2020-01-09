Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
ГлавнаяПраво

Генпрокуратура приостановила расследование против экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Он находится в розыске. 

Генпрокуратура приостановила расследование против экс-главы Высшего хозсуда Татькова
Виктор Татьков
Фото: Макс Требухов

Генеральная прокуратура приостановила расследование уголовного дела против бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы дела.

Производство было приостановлено в конце 2019 года в связи с розыском Татькова. 

"При этом Генпрокуратуре известно, что Татьков находится в Австрии, однако весной 2019 года он отказался принять сообщение о подозрении от следователя в Вене. В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд отказался отменить постановление ГПУ о приостановлении дела", – уточнили в агентстве.

Татьков объявлен в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

Напомним, в сентябре 2019 Высший антикоррупционный суд заочно арестовал председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также