Генпрокуратура приостановила расследование против экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Генеральная прокуратура приостановила расследование уголовного дела против бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы дела.

Производство было приостановлено в конце 2019 года в связи с розыском Татькова.

"При этом Генпрокуратуре известно, что Татьков находится в Австрии, однако весной 2019 года он отказался принять сообщение о подозрении от следователя в Вене. В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд отказался отменить постановление ГПУ о приостановлении дела", – уточнили в агентстве.

Татьков объявлен в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

Напомним, в сентябре 2019 Высший антикоррупционный суд заочно арестовал председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова.