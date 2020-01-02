Денисова потребовала допуска священника к активисту Приходько в СИЗО Симферополя

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием принять меры для допуска священника к арестованному в аннексированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько.

Об этом Денисова сообщила в своем фейсбуке.

"Права незаконно задержанного крымского активиста Олега Приходько в очередной раз нарушены. Гражданин Украины подал два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получил", - написала украинский омбудсман.

Денисова подчеркивает, что это является прямым нарушением права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии, которое закреплено в пунктах 41, 42 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на российские после 1 апреля 2016 года согласно российскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Олега Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько задержали за публичное демонстрирование запрещенной символики (20.3 КоАП РФ), а конкретно - за татуировку на плече (свастику).

6 декабря 2019 года подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя продлил арест Олегу Приходько до 10 февраля 2020 года.