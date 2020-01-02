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По делу убийства Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко, - адвокат

По мнению Добоша, следственные действия незаконны.

По делу убийства Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко, - адвокат
Фото: Макс Требухов

Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, медика Юлии Кузьменко сообщил о проведении следственного эксперимента с ее участием.

В видеообращении, обнародованном в фейсбуке, Владислав Добош заявил, что действия следователей являются незаконными.

"Я в 16:50 получил на электронную почту от Бирко (следователь - ред.) сообщение о том, что сегодня в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео по которому должны проводить следственный эксперимент", - сообщил адвокат.

Он отметил, что сообщения о проведении эксперимента также были отправлены адвокатам остальных подозреваемых и те не успеют на него приехать.

Добош добавил, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента. Он подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40, поскольку именно такое время указанно на видео с камер наблюдения.

По мнению Добоша, следственные действия незаконны и проводятся с целью позже обвинить адвокатов в срыве эксперимента.

Ранее 2 января адвокат Юлии Кузьменко подал жалобу уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. В документе идет речь о нарушении презумпции невиновности, права на справедливый суд и права на защиту.

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