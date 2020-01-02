Верховный суд вернул в апелляцию дело о подкупе избирателя в 2015 году

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции дела о подкупе избирателя во время местных выборах в Черновцах в 2015 году. Соответствующее решение суд принял 3 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Судебной власти.

Как говорится в материалах дела, 23 октября 2015 года подозреваемая, находясь по месту жительства, приняла предложение от студента юридического факультета одного из университетов проголосовать 25 октября того же года во время выборов депутатов в Черновицкий городской совет за отдельного кандидата в депутаты от политической партии «Родной город» и получить за это 250 грн. Такие действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса, как принятие предложения, обещания избирателем для себя неправомерной выгоды за совершение любых действий, связанных с непосредственной реализацией своего права голоса (голосование за отдельного кандидата на выборах), независимо от фактического волеизъявления лица и результатов голосования.

Шевченковский райсуд Черновцов пришел к выводу, что в действиях подозреваемой отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 160 УК, а потому оправдал последнюю. Черновицкий апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений.

В частности, апелляционный суд сослался на то, что диспозицией ч. 1 ст. 160 УК не предусмотрено уголовной ответственности за принятие избирателем предложения, обещания или получения для себя или третьего лица неправомерной выгоды за совершение определенных действий в пользу или во вред кандидата в депутаты, которого выдвинула местная организация партии. Кандидат баллотировался на выборах в городской совет не как отдельный кандидат, а как кандидат в депутаты от политической партии, поэтому апелляционный суд признал доводы апелляционной жалобы прокурора безосновательными.

Кассационный уголовный суд принял решение о том, что кандидат, который баллотировался в городской совет, был субъектом избирательного процесса, поэтому избиратель, который принял предложение, обещание или получил неправомерную выгоду за голосование во время местных выборов отдельного кандидата в депутаты городского совета, выдвинутого политической партией, подлежал уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса. Таким образом, Кассационный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.