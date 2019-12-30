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Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь заявили о фальсификации материалов дела

Они показали видео, которое, по их мнению, доказывает, что на видеозаписи следствия не Дугарь, а другой человек.

Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь заявили о фальсификации материалов дела
Фото: LB.ua

Адвокаты подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о фальсификации следствием материалов дела. Об этом они сообщили на пресс-конференции, передают "Українські новини"

"Яна Дугарь не причастна, и мы имеем доказательства фальсификации дела. 8 января мы докажем это в суде. Мы считаем, что никто из подозреваемых по делу не должен находиться за решеткой", – заявил адвокат Николай Ореховский. 

Они и его коллега Виталий Коломиец показали видео, которое, по их мнению, доказывает, что на видеозаписи следствия не Дугарь, а другой человек. Они отметили, что у подозреваемой есть два тату: на руке и ноге, а следствие показывало фото девушки без татуировок, хотя они были сделаны задолго до убийства Шеремета, в 2014 году.

"Здесь очевидные фальсификации доказательств. Экспертиза по делу сфальсифицирована. Полиция знала о тату и выбрала то фото, где не было видно тату", – отметил адвокат Коломиец. 

Защита Дугарь сообщила, что предоставит доказательства фальсификации, если девушке не изменят меру пресечения.

Напомним, 13 декабря Дугарь избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

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