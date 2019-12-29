Відкритий лист ПДМШ ім. Миколи Пирогова до президента України Володимира Зеленського

Перший добровольчий мобільний шпиталь (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова, що об’єднує одну з найбільших спільнот медиків-ветеранів війни за незалежність України, був шокований подіями останніх тижнів, що почались з прес-конференції МВС України від 12 грудня 2019 року, в якій взяли участь Президент України, Генеральний прокурор України, Міністр внутрішніх справ України та низка високопоставлених співробітників Національної поліції України. В перебігу цієї прес-конференції керівництво національної поліції фактично «призначило», а політичне керівництво країни затвердило винних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Серед підозрюваних у вбивстві – наш побратим Андрій Антоненко, ветеран ПДМШ, відомий рок-музикант та чинний сержант Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Окрім Андрія, вбивцями журналіста високопосадовці назвали відому волонтерку та талановиту кардіохіругиню Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, молодшого сержанта ЗСУ, медсестру 25 окремої повітрянодесантної бригади десантно-штурмових військ.

Ми – не слідчі і не судді. Ми не знайомі з матеріалами справи, окрім тих, що були оприлюднені у відкритих джерелах. Ми не знаємо, хто вбив Павла Шеремета. Однак відсутність будь-яких переконливих доказів та раціонального мотиву вбивства у версії національної поліції одразу викликала у нас чимало запитань та природне обурення. І чим більше інформації ми дізнавались про справу, тим більше запитань залишалось без відповіді. Склалося враження, що на місці Андрія, Юлії та Яни міг опинитись кожен з нас. Справа мимоволі викликала в пам’яті сумнозвісну приказку сталінських часів: «була б людина – справа знайдеться».

Рішення судів щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним тільки посилило наше обурення брутальним порушенням презумпції невинуватості та процесуальних прав наших посестер та побратимів і викликало підозру, що цією справою вкрай непопулярний Міністр внутрішніх справ свідомо намагається дискредитувати волонтерсько-ветеранську спільноту, яка користується найвищою довірою українського суспільства. Відверте порушення презумпції невинуватості, політичний тиск на суд, нехтування засадничими правами підозрюваних та відверте нехтування думкою громадськості збурює ветеранську спільноту та провокує її до радикальних дій. Цього не можна допустити, оскільки єдиним справжнім бенефіціаром будь-якого внутрішнього конфлікту в Україні буде Путін.

Тому ми вимагаємо від влади:

- провести максимально прозоре, неупереджене та професійне розслідування справи Павла Шеремета;

- безумовно дотримуватись презумпції невинуватості та інших прав підозрюваних у вбивстві журналіста;

- унеможливити будь-яке політичне втручання у слідство та політичний тиск на суд;

- вдаватися до найбільш жорстоких запобіжних заходів, як-от тримання підозрюваних під вартою, тільки за наявності переконливих доказів наявності в них наміру та можливості впливати на перебіг слідства чи перешкоджати йому;

- постійно інформувати громадськість про перебіг розслідування;

- негайно припинити паплюження ветерансько-волонтерської спільноти, яка – попри всі свої об’єктивні вади – врятувала 2014-го року українську державність.

Давня правнича максима стверджує Omnis indemnatus рro innoxis legibus habetur – кожен, чию винуватість не довів суд, вважається невинним. Ми вимагаємо від української влади суворо дотримуватися цього засадничого принципу права. Бо там, де занепадає сила права, залишається тільки право сили. Право сили – ознака поліцейської держави, проти якої ми повстали шість років тому. Від якої боронимо нашу свободу та незалежність на фронті останні шість років.

Ми стомились від революцій та повстань. Ми усвідомлюємо, що від будь-якого соціального вибуху в Україні кінець-кінцем виграє тільки Кремль. Але ви можете просто не залишити нам вибору. І це буде найгірший варіант для України.

28 грудня 2019 р.

П’ята річниця ПДМШ ім. Миколи Пирогова

Геннадій Друзенко, співзасновник та Голова наглядової ради ПДМШ

Олег Шиба, співзасновник та президент ПДМШ

Олександр Гагаєв, віце-президента ПДМШ

Ігор Буйвол, віце-президент ПДМШ

Таміла Данілевська, виконавчий директор ПДМШ

та ще 86 ветаранів ПДМШ ім.Миколи Пирогова