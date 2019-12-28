Новый стратегический элемент во внешней политике Азербайджана: опыт 2019 года

В уходящем 2019 году происходили очень интересные противоречивые, характеризующиеся рисками и турбулентностью процессы. В гуще таких событий сотрудничество и безопасность порой видится как алиби успешной дипломатии. Реально же, мировая политика нуждается в окончательном разрешении дилеммы: сотрудничество, мир, безопасность или нездоровое соперничество, война, постоянные угрозы. К сожалению, на фоне ожесточенной борьбы супердержав за мировое лидерство эта картина еще более усложняется. В том числе, возникают противоречия между глобальной и региональной политикой.

Для маленьких стран становится очень трудным сохранение и развитие конструктивистского духа во внешней политике. На них с разных сторон надавливают процессы негативного, неконструктивного характера. Ведение устойчивой политики, постоянно нацеленной на конструктивное сотрудничество и обеспечение безопасности, требует от политических лидеров неукротимой политической воли и владения искусными методами современной дипломатии.

В контексте этих утверждений внешнюю политику Азербайджана в 2019-ом году можем назвать успешной. Азербайджан − единственное государство Южного Кавказа, которое смогло устраниться от геополитических противоречий глобального и регионального масштаба. Более того, Азербайджан является автором новых инициатив в направлении развития регионального сотрудничества и региональной безопасности. В своем последнем интервью местным журналистам президент Азербайджана высказался по этому поводу. Ильхам Алиев подчеркнул: «По инициативе Азербайджана, у нас уже существует формат трехстороннего сотрудничества с соседними странами. Этот формат − очень позитивный как по своему значению, так и с точки зрения достигнутых успехов. В то же время развивались наши двусторонние связи с другими странами. Могу сказать, что в этом году в Азербайджан совершили визиты более 40 глав государств и правительств − для участия как в международных мероприятиях, так и в двустороннем формате. С этой точки зрения этот год стал рекордным».

Фото: see-you.in.ua

В этих словах выражена одна из характерных особенностей внешней политики Азербайджана в 2019 году. Азербайджан вел свою региональную и глобальную политику на основе непротиворечивых политических и логических принципов. Главной целью этой политики является сочетание региональной и глобальной политики, фокусирующееся на основных факторах текущей геополитической ситуации. Основной тезис такой политической линии – развитие регионального сотрудничества.

Президент Азербайджана создал механизм достижения этой цели: сочетание двусторонних и трехсторонних форматов сотрудничества на региональном уровне с многосторонними форматами сотрудничества на глобальном масштабе. Этот метод доказал свою практическую результативность и в 2019 году. Во-первых, связи Азербайджана «с традиционными партнерами поднялись на еще более высокую ступень», во-вторых, совместно «с соседними странами выдвинуто много совместных инициатив» (кстати, это уже один из новых элементов региональной политики страны), в-третьих, «достигнуты многие важные соглашения».

Становится ясным, что во внешней политике учитывается тот факт, что отношения с соседними странами, в целом, имеют особое значение не только для Азербайджана, но и для каждой страны региона. По нашему мнению, этот принцип является одним из актуальнейших, в условиях существования противоречий между глобализмом и регионализмом. Логика разрешения Азербайджаном этих противоречий ясна: развивая сотрудничество и взаимопонимание, в первую очередь, с соседями на региональном уровне, можно надеяться на устойчивое и развивающееся сотрудничество на глобальном масштабе.

Во внешнеполитическом курсе страны конкретно определены основные принципы развития связей с соседними государствами. Эти принципы следующие – взаимопонимание, взаимное уважение, взаимные интересы и невмешательство в дела друг друга. Правильное сочетание, гармонизация этих принципов дает новый толчок для развития регионального сотрудничества. Другими словами, выражением синергии этих принципов является устойчивое развитие регионального сотрудничества.

На опыте Азербайджана можно убедиться в эффективности этих принципов и на глобальном уровне. В 2019 году в Азербайджане были проведены несколько важных международных мероприятий. Среди них глава государства отметил Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и саммит Движения неприсоединения. В Совет сотрудничества тюркоязычных государств входят 6 стран, а Движение неприсоединения объединяет 120 стран. В обоих саммитах все участники поддерживали территориальную целостность Азербайджана и осуждали агрессивную политику Армении. Если иметь в виду отношения ООН, НАТО и ЕС к этому вопросу, то получается, что Азербайджану удалось получить поддержку почти всех стран мира, за исключением нескольких. Конечно, это большой успех внешней политики Азербайджана. «…Поддержка, оказанная нам всеми государствами, конечно же, отражает нашу политику, показывает, что к Азербайджану относятся с огромным уважением и большой симпатией».

Азербайджан намерен в период председательства в Движении неприсоединения выдвинуть несколько важных инициатив. Главной целью этих инициатив является поднятие уровня международного сотрудничества в мире на новую ступень и, тем самым, стимулирование и процесса межцивилизационного диалога. В геополитическом контексте здесь можно обратить внимание на один, с нашей точки зрения, очень важный момент. Фактически, внешняя политика Азербайджана переходит на новую стратегию. Суть этого перехода заключается в следующем: завершить проекцию региональной политики в аспекте развития сотрудничества и обеспечения безопасности на глобальном уровне. Это означает динамическое развитие деятельности Азербайджана во всех международных организациях (ООН, ЕС, СРГИ др.), расширение участия в разных глобальных проектах (например, «Один пояс, один путь», энергетические, транспортные проекты разного рода) и более активное участие в рамках конкретных региональных программ (например, «оживление» ОЧЭС и ГУАМ).

В более общем плане Азербайджан начинает осуществлять синтез своей внутренней, региональной и глобальной политики в рамках новой системы геополитических ценностей. Этим обеспечится сетевой характер внешнеполитического курса, его инклюзивность и мобильность в условиях быстрых изменений динамики мировой политики.

На фоне этих изменений нам представляется перспективным и вполне осуществимым вместе с партнерами желание Азербайджана оживить ОЧЭС. Потому что таким образом возрастает возможность развития сотрудничества стран Южного Кавказа со странами Черноморского побережья. Для Азербайджана в этом контексте очень важным является расширение и углубление отношений с Украиной как стратегическим партнером. С другой стороны, расширяется, образно говоря, «пояс безопасности» вокруг Азербайджана. Безопасность Каспийского и Черноморского бассейнов становится более взаимозависимой и интегрированной в систему глобальной безопасности.

Можем быть уверенными в том, что в рамках проекта «Один пояс, один путь» появятся более широкие возможности для сотрудничества Азербайджана и Украины. Этот процесс даст новый импульс сотрудничеству между несколькими странами в энергетической, транспортной, экономической сферах.

Другой аспект этого вопроса связан с безопасностью Европы, в частности, членов ЕС. Президент Азербайджана дал положительную оценку динамики развития отношений ЕС-Азербайджан. В своем интервью Ильхам Алиев подчеркнул: «Наши связи с Европейским Союзом в этом году развивались в положительном направлении. Должен также отметить, что в прошлом году в Брюсселе был парафирован документ о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом документе была выражена поддержка Европейским Союзом территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ нашей страны».

Эти приоритеты соответствуют новым стратегическим пунктам внешней политики Азербайджана в сферах сотрудничества и формирования системы безопасности. Более того, в последние годы Черноморский бассейн в геополитическом аспекте стал чувствительным к политическим, военным, экономическим, энергетическим воздействиям со стороны супердержав. Оживление сотрудничества между странами этого региона автоматически положительно воздействует и на вопрос безопасности Европейских стран.

В частности, энергетическая безопасность Европы сохраняет свою актуальность для политиков Запада. Взаимосвязанность безопасности Каспийского, Черноморского бассейнов с вопросом безопасности всей Европы в этой плоскости можно воспринимать как появление более широких возможностей для создания общей эффективной системы европейской безопасности. В этом контексте санкции к проекту «Турецкий поток» видятся нами как искусственно созданная преграда для сотрудничества стран региона, в том числе, нескольких стран ЕС.

Таким образом, переход внешней политики Азербайджана на новый стратегический уровень имеет значение не только для нашей страны. Этот курс окажет положительное влияние на процесс развития сотрудничества между государствами Южного Кавказа, многими странами Каспийского и Черноморского бассейнов и членами ЕС. Развитие отношений между Азербайджаном и Украиной в этой сложной системе сотрудничества может играть одну из ведущих ролей в процессе гармонизации ценностей безопасности и сотрудничества. Тем самым, можно искать новые возможности трансформации и синтеза принципов успешного сотрудничества и обеспечения безопасности (в том числе, энергетической) в широком геополитическом пространстве.