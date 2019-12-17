Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер
Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.Інфо
Выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.Інфо
На росТВ показали троих украинских военных, которые пять лет находятся в плену "ДНР"
На росТВ показали троих украинских военных, которые пять лет находятся в плену "ДНР"
ГлавнаяПолитика

Украина и Азербайджан договорились о условиях ведения бизнеса и защите информации

Соответствующие документы подписали министры иностранных дел.

Украина и Азербайджан договорились о условиях ведения бизнеса и защите информации
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев
Фото: president.gov.ua

В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Баку, Украина и Азербайджан подписали украинско-азербайджанские двусторонние документы, в частности об условиях ведения бизнеса и защите информации. Об этом сообщает пресс-центр президента Украины.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальная служба государственной охраны Азербайджана договорились об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Кроме того, в ходе визита между украинской Одессой и азербайджанской Гянджей, а также между украинским Трускавцом и азербайджанской Губой были подписаны протоколы о намерениях торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

В телеграме Зеленского также отмечается, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучать возможность для его расширения.

"Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - сказано в сообщении Зеленского.

Президент также отметил, что нужно использовать уникальный транзитный потенциал стран и развивать инфраструктуру для этого.

Напомним, сегодня утром, 17 декабря в Баку состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитом в июле 2016 год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также