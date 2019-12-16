В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
ГлавнаяПолитика

Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Президент проведет ряд встреч, а также переговоры в расширенном формате.

Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Зеленский прибыл в Азербайджан
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Али Асадовым, а также проведет переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Отмечается, что президенты также примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также Зеленский вместе с супругой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины.

Напомним, поездке президента в Азербайджан стало известно еще 28 ноября. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитом в июле 2016 год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также