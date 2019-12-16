Президент проведет ряд встреч, а также переговоры в расширенном формате.

Президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Али Асадовым, а также проведет переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Отмечается, что президенты также примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также Зеленский вместе с супругой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины.

Напомним, поездке президента в Азербайджан стало известно еще 28 ноября. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитом в июле 2016 год.