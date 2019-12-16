Рада рассмотрит три законопроекта, которые были ветированы Зеленским

Президент готов их подписать после внесения своих правок.

В последнюю пленарную неделю 2019 года Рада повторно собирается рассмотреть три законопроекта, которые были ветированы президентом Владимиром Зеленским. Документы будут рассматриваться уже с президентскими правками, передает "Украинская правда" слова первого замглавы Рады Руслана Стефанчука.

"Осталось четыре важных дня. На эту неделю запланировано у нас три законопроекта, по которым было наложено президентское вето. Это вопросы Избирательного кодекса, вопросы о временных следственных комиссиях и о Пласте (их государственном финансировании. - Ред.)", - пояснил Стефанчук.

Он выразил надежду, что парламентские комитеты "правильно отработали по этому направлению", поскольку Зеленский готов подписать все три законопроекта после внесения его правок.

Кроме этого, он попросил парламентариев обратить внимание на неотложные законопроекты, в том числе о снятии неприкосновенности и изменениях в Конституцию.

Напомним, 4 сентября президент ветировал закон о государственном финансировании "Пласта", который был принят Верховной Радой 30 мая 2019 года. 5 сентября он наложил вето на закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

Также в сентябре он наложил вето на проект закона об Избирательном кодексе.

Последние три года Кабинет министров выделял деньги из бюджета на финансирование "Пласта". Принятие законопроекта должно было законодательно урегулировать практики поддержки "Пласта" из местных бюджетов, а также способствовать формированию мощного и ценностно-ориентированного поколения активных граждан.

23 сентября Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента, который был принят Верховной Радой предыдущего созыва в июле 2019 года.