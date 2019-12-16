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Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер

Адвокат Трампа заявил, что добыл эту информацию во время своего визита в Украину.

Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер
Виктор Шокин
Фото: LB.ua

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин якобы был дважды отравлен и чуть не умер. Соответствующую информацию он разместил в своем Twitter.

По его словам, покушения на Шокина происходили из-за его работы и якобы могут быть связаны с информацией о возможных преступлениях экс-вице президента США Джо Байдена и его сына Хантера через компанию Burisma. 

"У Шокина есть документы, доказывающие отмывание денег Байденами и Burisma. Был уволен из-за угрозы вице-президента США Байдена не выделить $1 млрд жизненно важной помощи. Медицинские записи Шокина свидетельствуют: он был отравлен, дважды доведен до смерти, однако выздоровел. Если это станет известно, то в Украине полетит очень много голов", - сообщил Джулиани. 

Он также заявил, что собрал доказательства того, что президент Трамп не делал попыток надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского и заставить его инициировать расследование против Байденов в Украине. 

"После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, что стоит за этим импичментом, и показывает, что Дональд Трамп не совершал правонарушений", - заявил Джулиани. 

По словам личного адвоката Трампа, у Шокина есть документы, которые подтверждают причастность Байденов к коррупции в компании Burisma. 

Напомним, Джулиани посетил Европу, "чтобы получить информацию, которая должна скомпрометировать позицию демократов в процессе импичмента".

В Будапеште личный адвокат Трампа встретился с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

В Киеве он имел встречи с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе связаны с коррупцией и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

После визита в Украину Джулиани заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить Дональда Трампа от импичмента. 

Как известно, Джулиани согласился стать адвокатом Трампа в апреле 2018 года, чтобы помочь ему во время расследования спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства России в выборы президента США.

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