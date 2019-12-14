Оккупанты имитировали воздушный бой над Крымом

Экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 в ходе летно-тактического учения провели воздушный бой в небе над аннексированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, передает Крым.Реалии.

"По замыслу учения, дежурные самолеты были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, который нарушил воздушную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Оккупанты в ходе воздушного боя отработали условное применение ракетного и стрелково-пушечного вооружение.

По информации российских военных, пилоты проверили взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника.

Сообщается, что в роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

Ранее сообщалось, что США проведут масштабные военные учения в Европе, чтобы "предупредить Россию от повторения аннексий". В маневрах примут участие 37 тыс. военнослужащих.