На "нормандской встрече" Россия отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, - Пристайко

Российская сторона на встрече лидеров стран "нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей, но они необходимы.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер".

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.

Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.

Напомним, 11 декабря представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников сообщал, что к следующей встрече в "нормандском формате", украинская сторона подготовит план изменений в "минские соглашения".

Резников убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

После этого глава РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявял, что Минские договоренности должны оставаться неизменными.

12 декабря сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией. От отметил, что передача украинской государственной границы после выборов - это точно не позиция украинской власти. А в нынешней редакции Минских соглашений сказано, что контроль над границей Украина начнет получать только после проведения выборов.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменение Минских соглашений станет поводом "долгого анализа" между "нормандской четверкой". По его словам, все правки соглашения нужно обсуждать с террористами самопровозглашенных республик.