Зеленский хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей

Президент Владимир Зеленский заявил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией.

"Это очень сложно сделать, но мы должны менять. Нужно понимать, что со времени Минска прошло четыре года... Некоторые вещи можно и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы после выборов - это точно не наша позиция. Я о ней говорил не знаю сколько раз, но это окончательное решение", - сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".

Он также исключил возможность резни на Донбассе, о которой заявил накануне президент России Владимир Путин.

"Он это сказал дважды на нашей встрече. Мы пояснили, что мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы и мы с уважением относимся в гражданам Украины. Никакой резни, я именно так сказал Путину. Не знаю, кого вы представляете на моем месте, но я другой человек", - сказал Зеленский.

Напомним, что в нынешней редакции Минских соглашений говорится, что контроль над границей Украина начнет получать только после проведения выборов.

"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта... должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 [об особом статусе Донбасса]", - гласит пункт №9 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что изменение одного пункта может потянуть за собой изменение и других. В связи с этим он исключил возможность изменения Минских соглашений.