Генштаб назначил служебное расследование из-за политических высказываний начальника CIMIC о радикалах в Украине

Генеральный штаб назначил служебное расследование в отношении начальника управления Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачова из-за политических высказываний о радикализме в Украине, которые он сделал 12 декабря на круглом столе в Киеве.

На нем обсуждался, в частности, вопрос преодоления конфликта и реинтеграции населения Донбасса, и одна из журналисток спросила, ведется ли работа над созданием площадки по примирению ветеранов и тех боевиков, которые могут попасть под амнистию.

Ноздрачов, взяв слово, предложил создавать ее на базе Совета национальной безопасности и обороны.

После этого он выразил мнение, что военный с военным сможет найти общий язык, тогда как с праворадикалами могут быть проблемы.

"Вопрос реинтеграции - это вопрос безопасности в государстве в первую очередь. Хочу заверить, что военный и военный-россиянин, который против нас воевал и воюет, и даже те военные формирования Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое, они реинтегрируются очень быстро. Потому что кроме национальной идеи существуют военные традиции. Понять друг друга военному-россиянину и военному-украинцу, даже если они были врагами, проще. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются. Праворадикализм сейчас выпущен безконтрольно, и нет государственной политики по реинтеграции этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов и не всегда людей, заботящихся о безопасности государства, в государственную политику", - сказал он.

"Мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества", - добавил Ноздрачов.

Генеральный штаб позже заявил, что оценочные суждения полковника Ноздрачова не являются позицией Вооруженных сил Украины.

"Ноздрачов не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения. По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - сказанов в заявлении Генштаба.