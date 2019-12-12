Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
За кулисами Нормандии
За кулисами Нормандии
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
ГлавнаяПолитика

Генштаб назначил служебное расследование из-за политических высказываний начальника CIMIC о радикалах в Украине

Ноздрачов считает, что ветераны смогут примириться с боевиками.

Генштаб назначил служебное расследование из-за политических высказываний начальника CIMIC о радикалах в Украине
Фото: ukrinform.ua

Генеральный штаб назначил служебное расследование в отношении начальника управления Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачова из-за политических высказываний о радикализме в Украине, которые он сделал 12 декабря на круглом столе в Киеве.

На нем обсуждался, в частности, вопрос преодоления конфликта и реинтеграции населения Донбасса, и одна из журналисток спросила, ведется ли работа над созданием площадки по примирению ветеранов и тех боевиков, которые могут попасть под амнистию.

Ноздрачов, взяв слово, предложил создавать ее на базе Совета национальной безопасности и обороны.

После этого он выразил мнение, что военный с военным сможет найти общий язык, тогда как с праворадикалами могут быть проблемы.

"Вопрос реинтеграции - это вопрос безопасности в государстве в первую очередь. Хочу заверить, что военный и военный-россиянин, который против нас воевал и воюет, и даже те военные формирования Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое, они реинтегрируются очень быстро. Потому что кроме национальной идеи существуют военные традиции. Понять друг друга военному-россиянину и военному-украинцу, даже если они были врагами, проще. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются. Праворадикализм сейчас выпущен безконтрольно, и нет государственной политики по реинтеграции этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов и не всегда людей, заботящихся о безопасности государства, в государственную политику", - сказал он.

"Мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества", - добавил Ноздрачов.

Генеральный штаб позже заявил, что оценочные суждения полковника Ноздрачова не являются позицией Вооруженных сил Украины.

"Ноздрачов не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения. По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно", - сказанов в заявлении Генштаба.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также