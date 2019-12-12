Земля розбрату

У вересні президент Володимир Зеленський доручив парламенту до 1 грудня ухвалити законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. На заваді президентським планам стала лібертаріансько-соціалістична неоднорідність фракції «Слуга народу». Після того, як зі скрипом і криками, нардепи ухвалили законопроект у першому читанні, його заспамили тисячами правок з різним уявленням про те, як повинен функціонувати ринок землі . Тож перше завдання лідерів зеленої влади – дійти згоди щодо концепції, яка задовольнить якомога ширший політичний спектр. Друге і найважливіше – знайти голоси. Поки ж більшість мажоритарників погрожують не голосувати за законопроект, якщо їхні правки не врахують. Воно й зрозуміло – саме їм доведеться пояснювати виборцям своїх округів чому «влада продає українську землю».

Голос за правки

«Коливання, сумніви мажоритарників пов'язані з тим, що вони у полях, до них приходять люди. Депутати вагаються не тому, що хтось хоче націоналізувати землю, а тому що приходять люди і питають: «Як воно буде? Що станеться зі мною?». Це людські долі – і власників паїв, і фермерів», – пояснює впливовий нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв, який потрапив до парламенту за списком.

Обговорення з фермерами проходять у різних тонах. Нардеп Сергій Колебошин, який пройшов до парламенту від округу №140 (Одеська область) розповідає про «непростий, але цивілізований діалог».

«Я зустрічався на окрузі з аграріями, з представниками фермерів, з пайовиками. Є певні зауваження. Ці зауваження я виклав у правках зі своїми колегами-мажоритарниками, будемо дивитися-визначатися», – каже Колебошин.

Схожа позиція у більшості мажоритарників – обіцяють підтримати законопроект, якщо їхні правки врахують. Серед принципових, які називають «слуги народу» у спілкуванні з LB.ua, – заборона продажу землі іноземцям та обмеження кількості, яку зможе придбати одна особа. Щодо останнього пункту позиції дуже різні.

«У такому форматі за законопроект голосувати не буду, але він зараз значною мірою змінився», – зізнається нардеп Олександр Скічко, який обирався за округом №197 у Черкаській області.

Фото: facebook/Слуга Народа Олександр Скічко (в центрі)

Скічко вважає, що припустима кількість землі в одні руки – від 5 до 15 тисяч гектарів. Його однопартієць Сергій Штепа із Запоріжжя говорить про 40 тисяч гектарів в одні руки.

Ще менше пропонують нардепи Вячеслав Рубльов із Волині й Ольга Василевська-Смаглюк, обрана за округом Київщини, – встановити обмеження до 600 гектарів. Вячеслав Рубльов був радником екс-голови Волинської обласної ради, нині нардепа Ігоря Палиці – бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Василевська-Смаглюк працювала журналісткою на каналі «1+1» Ігоря Коломойського. Обоє подали ще й ряд інших правок.

«Я вніс кілька правок, аби не можна було змінювати цільове призначення господарської землі, продаж тільки фізичним особам та обмеження в одні руки – до 100 гектарів в ОТГ, 300 гектарів в області та 600 гектарів у цілому по Україні», – пояснює Рубльов, який у першому читанні не підтримав законопроект.

Василевська-Смаглюк також пропонує заборонити купувати землю людям з подвійним громадянством та до 2025 року – юридичним особам.

Фото: Анна Стешенко

Усебічний тиск

Нардепи-мажоритарники розповідають, що спілкувалися на своїх округах з фермерами та пайовиками, чиї зауваження уже виклали у вигляді правок до законопроекту. Та найбільше «слугам народу» ускладнюють життя представники політичних сил.

До приймальні нардепа Дмитра Чорного, обраного від Дніпропетровщини за округом №34, приходили районні депутати від «Батьківщини» та ОПЗЖ.

«Агресію я зустрів від представників опозиційних партій. Вони прийшли і почали закидати, що голосували за мене. Я їм порадив відкрити мою програму і почитати. В агітаційних газетах я писав, що земля має стати власністю, і селяни мають отримувати можливість нею розпоряджатися», – розповідає Чорний.

Місцеві депутати намагалися “передати привіт” й Ользі Василевській-Смаглюк.

«БЮТівці отримали вказівку на місцях ініціювати відкликання депутатів, які у першому читанні голосували за законопроект. У Вишгороді спробували це зробити», – розповідає народна депутатка. Зараз не існує процедури відкликання народних депутатів.

«Батьківщина» так дістала провладну партію, що там навіть подумають офіційно заборонити вивозити верхній шар ґрунту.

«Окремо будемо виносити норму про заборону вивозити верхній родючий шар, бо Юля поширює маніпуляцію у селах, що будуть вивозити землю як німці», – розповідає джерело в партії.

Та чи не найбільше дошкуляють нардепам від “Слуги народу” представники правих сил.

Активно «попрацював» черкаський осередок «Свободи». Під будинок батька нардепа Олега Арсенюка у Черкасах привезли й висипали землю.

Фото: facebook/ВО Свобода Черкащина

У центрі міста встановили куби з написами «ганьба», «Він/вона хоче розпродати Україну» та фотографіями мажоритарників від області.

Фото: facebook/ВО Свобода Черкащина

«Мене тероризує здебільшого «Свобода», – обурюється Олександр Скічко. – Ми прекрасно знаємо, що це політичне замовлення, яке дали всім опозиційним силам. «Свобода» поставила куби на центральній площі з тим, що ми продаємо українські землі. При чому вони були на круглому столі у Черкасах щодо землі, передали правки. Я сказав: «Добре». Наступного дня вони встановили куби».

Нардепу Юрію Здебському у Харкові принесли мішок землі та надгробний вінок.

У Кропивницькому «Нацкорпус» приніс під офіс нардепа Олександра Дануци мішки зі снігом.

Дійшло навіть до рукоприкладства. 10 грудня після засідання аграрного комітету Верховної ради «свободівці» побили нардепа від «Слуги народу» Андрія Богданця.

Фото: facebook/Dmitriy Potockiy

Керівник штабу «Нацкорпусу» Родіон Кудряшов видав спеціальний указ, вимагаючи місцеві осередки в обов'язковому порядку відвідати приймальні «слуг народу»-мажоритарників. У наказі детально описано, що мають робити активісти та які запитання поставити. Наприклад, «наклеїти стікери, запропонувати трохи землі для вазонів».

«У цілях нормального проведення акції заборонено застосовувати щодо депутатів фізичне насильство», – йдеться у наказі.

У розмові з LB.ua Кудряшов підтвердив, що розіслав це наказ своїм осередкам.

«Національний корпус розпочав всеукраїнську акцію, направлену на виховні дії тих, хто голосував за так званий земельний закон, тому що він передбачає не відкритий ринок землі, як вони говорять, а розпродаж української землі. Справді, приходили до депутатів-мажоритарників. Будемо ходити до цих людей, говорити, що вони наголосувати і що будуть робити у другому читанні, щоб це побачили українські громадяни», – пояснює причини акцій Кудряшов.

У «Слузі народу» підозрюють, що акції замовила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Нацкорпус вийшов на вільний ринок з середини минулого року: хто більше дасть, на того і працюють», – переконує один із лідерів «Слуги народу».

У Нацкорпусі зв'язок з Тимошенко заперечують.

«Усе робиться силами регіональних організацій. Ці акції не потребують додаткового фінансування. «Слуга народу» може думати, що завгодно. Справді, у нас так виходить, що позиція щодо землі ситуативно співпадає з іншими політичними силами. Але ми завжди проводили свої акції окремо. Такі люди, як Тимошенко, можуть скільки завгодно говорити правильні речі про капітуляцію чи ринок землі, але ми прекрасно розуміємо, ким ця людина була при владі у минулому», – наполягає Кудряшов.

Керівник штабу «Нацкорпусу» додає, що партія не виступає проти ринку землі як такого, а закликає створити запобіжники.

Фото: Макс Левин

У пошуках сенсу

Влада продовжує обговорювати концепцію ринку землі у чотирьохсторонній групі, де є представники Офісу президента, Кабміну, комітету та фракції.

«Ми не голосуємо не тому, що немає голосів, а тому що немає моделі, під яку шукати голоси. Діма (Разумков, – LB.ua) хоче узгодити до Нового року концепцію. Ми поставили собі задачу, щоб це не перетворювалося на Майдан», – розповідає один із лідерів президентської фракції.

Аби попередити протести, «Слуга народу» хоче почати обговорення законопроекту в останній робочий день Ради цього року. Мовляв, хто вийде на Майдан у свята?

Ще одна причина, чому розгляд затягують, – значна кількість правок, минулого тижня стверджував лідер фракції Давид Арахамія.

«Така мета у нас – почати землю розглядати (до Нового року, – LB.ua), але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тис. правок. Якщо поставити на розгляд усі ці правки, то це займе 10-12 засідань», – пояснює Арахамія.

Фото: Макс Левин

Разом з тим монокоаліція усвідомлює, що більшість мажоритарників поки не готова голосувати за законопроект. Не зрозуміло також, як поведуть себе депутати, наближені до Ігоря Коломойського, яких, за різними оцінками, від 10 до 40.

«У цьому питанні кожен має визначатися сам – і так звані люди Коломойського, і так звані люди Павлюка», – переконаний Микита Потураєв.

Той же В’ячеслав Рубльов, соратник Ігоря Палиці, категорично наполягає, що не голосуватиме за документ, якщо не внесуть правку про обмеження до 600 гектарів в одні руки. Рубльов і в першому читанні не підтримав законопроект, посилаючись на волю виборців.

«ОТГ, райради, Спілка фермерів з мого аграрного округу зверталися до мене ще перед першим читанням. На їхнє звернення я відреагував. Я, як депутат-мажоритарник, який мав доручення не підтримувати цей закононопроект у такому вигляді, не проголосував. Я відчуваю зобов'язання перед своїми виборцями, що я повинен їх чути і відповідно з ними працювати», – пояснює свою позицію Рубльов.

600 гектарів – це точно не те обмеження, якого хочуть у фракції. Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що, найімовірніше, кінцева концепція зупиниться на обмеженні у 50 тисячах гектарів в одні руки. Це ж число LB.ua називав інший співрозмовник у фракції, посилаючись на вимоги великих фермерів.

«Питання, яке неоднозначно сприймало українське суспільство, – це питання концентрації землі в одних руках, і між першим і другим читанням цю цифру буде істотно зменшено. Назвати точну цифру не можу, але дискусія триває щодо близько 50 тис. га в одні руки – це вчетверо менше від тієї позиції, яку було запропоновано», – розповів Разумков в інтерв'ю телеканалу «UA: Житомир».

Фото: Макс Левин

Якщо обмеження щодо кількості землі в одні руки може розсварити фракцію, то з іноземцями усе простіше - поки їм не дозволятимуть купувати землю.

З Нового року країну чекає ще один сюрприз. «Слуга народу» не збирається продовжувати мораторій на продаж землі. Це означає, що почне діяти Земельний кодекс 2002 року. Що буде з ринком землі, доки ухвалять новий законопроект, у «Слузі народу» точно не знають. Голова аграрного комітету Микола Сольський розповів LB.ua, що фракція проводить консультації з юристами. На його думку, моратораторій усе ж продовжить діяти.

«У перехідних положеннях норма сформульована таким чином, що мораторій діє до 1 січня, але не раніше прийняття закону про обіг землі. Значить мораторій буде далі діяти», - переконаний Сольський.