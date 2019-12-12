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Министр юстиции заявил, что уволится, если ему не повысят зарплату

Он уволится, если зарплата не повысится "хотя бы до 80 тыс. гривен". 

Министр юстиции заявил, что уволится, если ему не повысят зарплату
Денис Малюська на засіданні уряду 4 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата в 29 тыс. гривен, и он уволится, если ее не увеличат минимум до 80 тыс. грн. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Но вот последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - отметил Малюська.

Он отметил, что в правительстве готовы повышать зарплату и это важно для международных инвесторов.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - добавил министр.

Напомним, 27 ноября Денис Малюська обнародовал видео, в котором рассказано об успехах новой министерской команды.

В частности речь идет о том, что министерству удалось остановить потенциально незаконные действия как в системе исполнительного производства, так и сфере регистрации частных исполнителей, а также о спрятанных письмах по заказу третьих лиц.

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