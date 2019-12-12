Нижняя палата Конгресса США одобрила военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2"

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой военной поддержки в 2020 году и введение санкций против компаний, причастных к строительству российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Об этом сообщили твиттере Офиса президента Зеленского и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством NordStream2. Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - сказано в сообщении.

В свою очередь глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что положение о санкциях содержится в оборонном бюджете, который предусматривает увеличение финподдержки Украины.

"Палата представителей Конгресса США только что подавляющим большинством (377 против 48) поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год. Кроме решения предоставить военную помощь Украине на $300 млн, этот документ содержит также обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство «Северного потока 2». Позитивная новость для Украины", - подчеркнул он.

После принятия Палатой представителей документ должен быть рассмотрен в декабре Сенатом (верхняя палата Конгресса), после чего подписан Президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Конгресс США согласовал выделение $300 миллионов военной помощи Украине на 2020 год.

Ранее Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Заморозка военной помощи Украине стала поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, который пытался добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.