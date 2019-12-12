​Рада продлила до 2021 года закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе

Положения закона не вступят в силу, пока на Донбассе остаются наемники.

Верховная Рада продлила до 31 декабря 2020 года включительно срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

За соответствующий законопроект №2569 за основу и в целом проголосовали 320 народных депутатов. Его поддержали все фракции и группы, кроме "Голоса" и "Батькивщины".

Принятый законопроект не меняет в законе об особом порядке ничего, кроме срока действия.

"Этот законопроект на самом деле суто технический, но он будет очень сильным и мощным сигналом для украинских граждан, которые находятся в Донецкой и Луганской областях, о том, что мы с ними; а для международных политиков - что мы продолжаем политику мирного урегулирования сложившейся ситуации", - сказал во время обсуждения законопроекта депутат Александр Качура из "Слуги народа".

Бывший президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что "голосование за помогает нашей армии держать оборону с меньшими потерями, дает возможность украинским дипломатам продолжать работу за сохранение коалиции". По его словам, "Европейская солидарность" не могла не поддержать законопроект.

Во время обсуждения законопроекта также впервые с трибуны выступил кум Путина Виктор Медведчук. Он сказал, что пророссийская фракция ОПЗЖ поддерживает продление закона, но выступает за его изменение. "Почему после всех договоренностей, продолжающихся несколько месяцев переговоров власть смогла внести только такие изменения?" - сказал Медведчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки говорил, что закон об "особом статусе" нужно продлить, чтобы Украине не "выкручивали руки" при подготовке нового закона в Трехсторонней контрактной группе.

По его словам, в случае деэскалации на Донбассе позже в этот закон внесут формулу Штайнмайера.

Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года, которые так не позволили ему начать действовать, - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.