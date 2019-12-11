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Институт национальной памяти признал необходимость переименования Баштанки

До 1928 года населенный пункт носил название Полтавка.

Институт национальной памяти признал необходимость переименования Баштанки
Баштанка
Фото: wikipedia.org

Институт национальной памяти поддержал переименование города Баштанка Николаевской области в рамках декоммунизации.

Об этом сообщается на странице "Декоммунизация. Украина" в фейсбуке.

"Благодаря нашим усилиям УИНП готовит дополнительный список на переименование, среди которых - город Баштанка", - говорится в сообщении.

Баштанка - районный центр Николаевской области. До 1928 года населенный пункт носил название Полтавка. Был переименован в честь повстанческой Баштанской республики периода Украинской революции 1917-1921 гг.

Напомним, в июне 2017 прокуратура завела дело на Баштанский горсовет, который вернул старые названия ряду улиц, переименованных в рамках декоммунизации.

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