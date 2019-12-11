Новый закон о статусе Донбасса не предусматривает изменений в Конституцию, - "СН"

Депутаты фракции "Слуга народа" анонсировали разработку нового законопроекта об особом статусе Донбасса. Он не будет предусматривать изменений в Конституцию. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, депутаты начнут разрабатывать новый закон об особом статусе после продления действующего.

"Нет, об этом (внесении изменений в Конституцию) речь не идет", - подчеркнул Корниенко на брифинге.

Напомним, 10 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В коммюнике по итогам парижского саммита "нормандской четверки" говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.