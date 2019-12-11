Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Лужков: альтернатива, которой не было
Лужков: альтернатива, которой не было
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
ГлавнаяПолитика

Новый закон о статусе Донбасса не предусматривает изменений в Конституцию, - "СН"

Депутаты анонсировали разработку законопроекта о статусе Донбасса.

Новый закон о статусе Донбасса не предусматривает изменений в Конституцию, - "СН"
Фото: Макс Левин

Депутаты фракции "Слуга народа" анонсировали разработку нового законопроекта об особом статусе Донбасса. Он не будет предусматривать изменений в Конституцию. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, депутаты начнут разрабатывать новый закон об особом статусе после продления действующего.

"Нет, об этом (внесении изменений в Конституцию) речь не идет", - подчеркнул Корниенко на брифинге.

Напомним, 10 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В коммюнике по итогам парижского саммита "нормандской четверки" говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также