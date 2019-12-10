Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса

Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

10 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Информация об этом обнародована на сайте парламента.

Текста законопроекта, авторами которого являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко, на сайте Верховной Рады пока нет.

Принимая во внимание название внесенного руководством "Слуги народа" законопроекта, речь идет о продолжении уже действующего закона об особом статусе Донбасса.

На брифинге для украинских журналистов после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продлит закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год.

В коммюнике по итогам парижского саммита "нормандской четверки" говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников